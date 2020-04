Coronavirus, nuovo record di guariti in Italia ma altri 3.370 nuovi casi

Il numero dei contagiati totali dal coronavirus in Italia - compresi morti e guariti - è di 187.327, con un incremento rispetto a martedì di 3.370. Lo riferisce la Protezione civile, precisando che si registrano altri 437 morti, col totale salito a 25.085. Nuovo record di guariti in 24 ore (2.943) per un totale di 54.543. Continua ad allentarsi la pressione sulle terapie intensive: si sono liberati altri 87 posti, i ricoverati sono 2.384.

