Coronavirus, nuova stretta su trasporti: ridotti collegamenti per le Isole

Il ministro dei Trasporti, Paola De Micheli, ha firmato un decreto che prevede un'ulteriore stretta nei trasporti ferroviari e marittimi per tutto il Paese, con particolari riduzioni nei collegamenti verso Sicilia e Sardegna, anche attraverso lo Stretto di Messina. Il decreto riduce le corse via mare da Messina per Villa San Giovanni e Reggio Calabria e tra Villa San Giovanni e Reggio Calabria e viceversa. Rimane regolare il trasporto delle merci. Segui gli ultimi aggiornamenti sull'emergenza coronavirus in Italia cliccando qui