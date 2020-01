Coronavirus, ministro De Micheli: porti non chiusi ma più controlli

"Abbiamo già dei protocolli che si attivano sulla base della dichiarazione dello stato di emergenza, protocolli di sicurezza e controlli per questa specifica casistica. Un rafforzamento dei controlli standard". Lo ha detto il ministro delle Infrastrutture, Paola De Micheli, a proposito delle misure nei porti in relazione al coronavirus. Non vengono chiusi i porti? "No. La situazione, sottolinea, è assolutamente sotto controllo".