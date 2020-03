Coronavirus, Mattarella loda le detenute della Giudecca dopo la colletta per l'ospedale: "Grande generosità"

Il Colle: "Un atto di grande generosità" - Alle donne della Giudecca ha detto, riferendosi al loro gesto di versare un euro a testa per l'ospedale dell'Angelo di Mestre: "Il vostro atto di grande generosità e vicinanza per il servizio ospedaliero veneto manifesta il senso di grande solidarietà che avete maturato in questo drammatico momento per l'umanità. Pur nella vostra condizione di privazione della libertà, avete trovato la sensibilità e la forza per aiutare chi soffre negli ospedali e chi si prodiga generosamente per la loro guarigione".

La lettera dei carcerati - A Mattarella e a Papa Francesco si erano rivolti i detenuti del Veneto, poco dopo le rivolte, per comunicare loro la preoccupazione sulla situazione e raccontare dicendo: "Ci meritiamo la pena, non questa tortura". E il Quirinale ha risposto: "La vostra lettere mi ha molto colpito perché è il segno di una sincera preoccupazione ed esprime il vostro coinvolgimento anche nelle vicende più drammatiche di tutta la collettività, di cui voi tutti siete parte. Ho ben presente la difficile situazione delle nostre carceri, sovraffollate e non sempre adeguate a garantire appieno i livelli di dignità umana e mi adopero per sollecitare il massimo impegno al fine di migliorare la condizione di tutti i detenuti e del personale della polizia penitenziaria che lavora con impegno e sacrificio".