Coronavirus, Mattarella: "Dall'Italia disponibilità all'assistenza"

La Cina "può contare sulla disponibilità dell'Italia per ogni assistenza, con l'auspicio che si torni presto a condizioni di normalità" sul tema del coronavirus. E' quanto scrive il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in un messaggio inviato al presidente cinese Xi Jinping. Nell'esprimere la solidarietà degli italiani, il Capo dello Stato ringrazia Pechino "per aver facilitato l'evacuazione per via aerea dei connazionali residenti a Wuhan".