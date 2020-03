Coronavirus, Malta e Marocco sospendono collegamenti con l'Italia

Malta e il Marocco hanno sospeso i collegamenti con l'Italia dopo che il nostro Paese è stato "chiuso" a causa del coronavirus. Rabat ha fatto sapere che il provvedimento, che sospende tutti i voli da e per l'Italia, ha effetto immediato e sarà valido fino a nuovo ordine. La Valletta, che ha bloccato anche i collegamenti marittimi, ha invece annunciato anche che saranno prese misure per assistere i cittadini maltesi presenti in Italia.





