Coronavirus, Lombardia: meno morti e meno ricoveri in terapia intensiva

Diminuisce in Lombardia la crescita del contagio da coronavirus, con 56.048 casi in tutto, 1.246 in più contro i 1.388 nuovi malati di ieri. Scende anche il numero dei ricoverati in terapia intensiva, 1.202 negli ospedali della regione, cioè 34 in meno. Crescono invece i ricoveri fuori dai reparti di emergenza, 11.877 in tutto, cioè 81 in più in 24 ore. I morti oggi sono stati 216 in più contro i 300 di ieri per un totale di 10.238 decessi. Segui gli ultimi aggiornamenti dell'emergenza coronavirus in Italia cliccando qui