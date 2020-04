Coronavirus, Locatelli: "Indice di contagiosità tra 0,5 e 0,7"

"L'R con zero", l'indice di contagiosità del coronavirus, è sceso "tra lo 0,5 e lo 0,7". Lo ha annunciato il presidente del Consiglio superiore di Sanità, Franco Locatelli, sottolineando come, a partire dal 5 aprile, "con la sola eccezione di una giornata, ci sia stata una riduzione del numero di ricoverati". "Dal 3 aprile - ha aggiunto Locatelli - c'è stata ogni giorno una riduzione del numero dei pazienti ricoverati in terapia intensiva".