Coronavirus, l'appello di una mamma: "Con le scuole chiuse non sappiamo a chi lasciare i bambini"

Debora ha una bambina di 9 mesi. A febbraio era rientrata al lavoro dalla maternità da appena due settimane quando è stata costretta a restare di nuovo a casa per via della chiusura degli asili nido e ora, in collegamento con "Mattino Cinque", la giovane madre esprime tutte le sue preoccupazioni in vista della graduale riapertura che ci aspetta nelle prossime settimane.



Dopo aver sfruttato altre due settimane di "maternità" la sua azienda, dal 16 marzo scorso, le ha concesso lo smart working, ma tutto questo non durerà per sempre. Quando dovrà tornare in ufficio, quasi certamente gli asili nido saranno ancora chiusi e lei non sa a chi affidare sua figlia. "Volevo sapere - si chiede Debora - se in previsione della fase 2 qualcuno avesse pensato ai genitori che rientreranno gradualmente al lavoro: dove e a chi lasciamo i bambini? I nidi sono chiusi e i nonni sono una categoria a rischio".

A rispondere a questi dubbi, il sottosegretario Simona Malpezzi: "Nel grande decreto di aprile, verranno prese in considerazione anche le situazioni più specifiche - spiega -le misure adottate finora erano pensate per la fase emergenziale, ma prossimamente queste stesse misure andranno riviste".