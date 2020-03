Coronavirus, la laurea in Medicina diventa abilitante 

La laurea in Medicina diventa abilitante per la professione medica. Lo stabilisce il decreto del governo "Cura Italia" per far fronte all'emergenza coronavirus. "Questo significa liberare immediatamente sul Sistema sanitario nazionale l'energia di circa 10mila medici fondamentale per far fronte alla carenza che lamentava il Paese", dice il ministro dell'Università, Gaetano Manfredi. "Nelle difficoltà ci adeguiamo alle esigenze della società", aggiunge.