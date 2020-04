Coronavirus, Iss: valuteremo declinazione regionale per riaperture

La situazione epidemiologica " diversa nelle regioni e anche le misure di monitoraggio in fase di finalizzazione mostreranno la necessità di avere tavoli specifici con le regioni per capire com'è la situazione. E' chiaro che l'obiettivo è riaprire il più possibile ma avendo presente che R0 deve stare sotto 1. Una declinazione regionale la andremo a valutare". Lo ha detto il presidente dell'Iss Silvio Brusaferro. Segui gli ultimi aggiornamenti sull'emergenza coronavirus in Italia cliccando qui