Coronavirus, Iss: "Casi in calo ovunque, ma crescono asintomatici" 

I casi di infezione da coronavirus "sono in decremento in tutte le regioni", ma restano differenze che "dividono sostanzialmente in tre aree il Paese". A indicarlo è il presidente dell'Istituto superiore di sanità, Silvio Brusaferro, sottolineando che "anche in Lombardia c'è un decremento giornaliero dei casi". E nonostante "la curva epidemica sia stabile ed in calo", sta "crescendo la quota degli asintomatici".



