Coronavirus, Inps: via ad assunzione medici in pensione

Via libera alle assunzioni di medici e infermieri in pensione da parte delle regioni e delle province autonome per far fronte alla carenza di personale per l'emergenza coronavirus: l'Inps ha pubblicato la circolare con le istruzioni operative. Gli incarichi possono essere conferiti anche in deroga ai vincoli previsti dalla legislazione vigente in materia di spesa di personale, nei limiti delle risorse complessivamente indicate dal decreto del 9 marzo. Segui gli aggiornamenti sull'emergenza coronavirus cliccando qui