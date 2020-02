Coronavirus, infermiere del triage di Codogno positivo

E' positivo al coronavirus l'infermiere addetto al triage all'ospedale di Codogno (Lodi) che prese in carico il 38enne lodigiano colpito da Covid-19. Si tratta di un piacentino che si era messo già venerdì in isolamento volontario a casa, dove vive da solo, e che nella notte è stato trasportato in ospedale a Piacenza a causa della comparsa dei primi sintomi. E' in buone condizioni di salute e sta ricevendo adeguate cure.