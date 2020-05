Coronavirus, in Lombardia scendono i contagi: 299 casi e 115 morti

Nelle ultime 24 ore in Lombardia si sono registrati 299 nuovi di casi di coronavirus, a fronte dei 522 di ieri, portando il totale a 84.119. Il numero dei decessi sale a 15.411, con un aumento di 115 persone decedute in un giorno. Continua però il calo dei ricoveri in terapia intensiva, 21 in meno, come anche negli altri reparti Covid: 113 persone in meno. Segui gli ultimi aggiornamenti sull'emergenza coronavirus in Italia cliccando qui