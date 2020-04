Coronavirus, in Lombardia il 94% dei nuovi malati

L'incremento dei malati di coronavirus rispetto a ieri si concentra quasi esclusivamente in Lombardia: su 809 in più in tutta Italia ben 761 vengono registrati nella regione più colpita dalla pandemia, oltre il 94%. Si tratta dell'aumento più rilevante in Lombardia dal 12 aprile, quando i nuovi malati erano risultati 1.007 in più. L'accesso agli ospedali sta comunque calando, ha spiegato il vicepresidente della Regione Fabrizio Sala.