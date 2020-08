Coronavirus, in Lombardia 119 nuovi casi e nessun decesso

In Lombardia i nuovi casi di coronavirus sono 119, tra i quali 23 debolmente positivi, su 9.879 tamponi effettuati. Nelle ultime 24 ore non si conta nessun decesso. Secondo i dati della Regione, i ricoveri in terapia intensiva restano 15, senza variazioni da lunedì. Non si registrano contagi nelle province di Lodi e Cremona.