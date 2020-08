Coronavirus, in Lombardia 110 nuovi casi e un decesso

In Lombardia i nuovi casi di coronavirus sono 110, tra i quali 8 debolmente positivi, su 7.722 tamponi effettuati. Nelle ultime 24 ore si conta inoltre un decesso per un totale di 16.857 vittime dall'inizio della pandemia. Secondo i dati della Regione i ricoveri in terapia intensiva salgono a 15, uno più di domenica. Non si registrano contagi nelle province di Lodi, Mantova e Sondrio.