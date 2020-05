Coronavirus: in Italia superati i 30mila morti, i nuovi casi sono 1.327 

Il totale delle persone che hanno contratto il coronavirus in Italia è di 217.185 con un incremento rispetto a giovedì di 1.327. Il dato è stato reso noto dalla Protezione civile. Nelle ultime 24 ore ci sono stati 243 decessi per un totale di 30.201. I guariti sono 99.023, 2.747 in più di ieri. Prosegue il calo dei ricoverati in terapia intensiva (-143), mentre negli altri reparti il decremento giornaliero è stato di 538 pazienti.

