Coronavirus, in Italia nuovi contagi in calo (270) e altri 72 morti

Frenano i nuovi contagi di coronavirus in Italia, dove nelle ultime 24 ore si registrano 270 casi (contro i 518 di venerdì) e altri 72 morti (per un totale di 33.846). Lo comunica la Protezione civile. Sono saliti a 165.078 i guariti e i dimessi (+1.297). Sono 293 i pazienti ricoverati in terapia intensiva (-23). I malati ricoverati con sintomi sono invece 5.002 (-299), mentre quelli in isolamento domiciliare sono 30.582 (-777). Segui gli ultimi aggiornamenti dell'emergenza coronavirus in Italia cliccando qui