Coronavirus, in Italia nuovi casi in calo (1.108) e altri 12 morti 

In Italia ci sono 1.108 nuovi casi di coronavirus (in diminuzione rispetto ai 1.297 contagi di domenica) a fronte di 52.553 tamponi eseguiti. Nelle ultime 24 ore sono stati registrati altri 12 decessi, per un totale di vittime, da inizio emergenza, che arriva a 35.553. Si segnalano anche 223 guariti e dimessi in più. Gli attualmente positivi sono 32.993, con un incremento di 915.