Coronavirus, in Italia nelle ultime 24 ore 11.252 nuovi casi con 213.364 tamponi e 237 morti

Domenica pomeriggio, alla vigilia dell'ingresso in zona gialla della Lombardia, le strade del centro di Milano e la zona dei Navigli, complice anche il bel tempo, si sono riempite di persone creando in diversi casi assembramenti. Molta gente in giro anche in corso Vittorio Emanuele e a Porta Nuova, tra piazza Gae Aulenti e corso Como.