Coronavirus: in Italia la variante Delta al 16,8%, Alfa al 74,9%

Ansa

In Italia la variante Delta del coronavirus è in aumento con una percentuale del 16,8%, mentre la più diffusa rimane ancora la variante Alfa al 74,92%. Tuttavia, sebbene i dati di giugno non siano ancora consolidati, dalle prime segnalazioni di sequenziamenti si registra un aumento dei casi di variante Delta e Kappa, la cosiddetta "indiana" e un suo sottotipo.