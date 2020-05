Coronavirus, in Italia i malati scendono sotto quota 100mila

In Italia si registrano altri 195 morti per coronavirus, che portano il dato complessivo a 29.079. I malati in totale scendono sotto la soglia dei 100mila, sono 99.980, 199 in meno rispetto a domenica. Sono 1.221 i nuovi casi nelle ultime 24 ore, su 37mila tamponi eseguiti, mentre i guariti 1.225. Diminuiscono i ricoveri (-419), così come le terapie intensive (-22, sono in tutto 1.479). Il bilancio è fornito dalla Protezione civile. Segui gli ultimi aggiornamenti sull'emergenza coronavirus cliccando qui