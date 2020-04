Coronavirus: in Italia calano vittime (+260), nuovi casi stabili (+2.324)

E' salito a 197.675 il numero dei contagiati totali dal coronavirus in Italia, con un aumento di 2.324 casi (sabato erano stati 2.357). Lo ha reso noto la Protezione civile. Le vittime sono 26.644, +260 in un giorno. E' il dato più basso registrato da oltre 40 giorni. Ieri l'aumento era stato di 415. Prosegue ancora il trend in calo dei ricoveri in terapia intensiva: sono 2.009, 93 in meno di ieri.