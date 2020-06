Coronavirus, in Italia 518 nuovi casi: 402 sono in Lombardia

In Italia si sono registrati 518 nuovi casi di coronavirus nelle ultime 24 ore, per un totale di 234.531 da inizio epidemia. Grandissima parte dei nuovi contagi è stata osservata in Lombardia (402), sulla base di 19.389 tamponi effettuati. I decessi a livello nazionali sono stati 85 (per un totale di 33.774), di cui 21 in Lombardia. I pazienti guariti sono saliti a quota 163.781, per un aumento di 1.886 rispetto a giovedì.