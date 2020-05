Coronavirus, in Italia 416 nuovi contagi e 111 morti in 24 ore

I contagiati totali da coronavirus in Italia sono ora 232.664, 416 più di venerdì, quando invece erano aumentati di 516. Il dato comprende attualmente positivi, vittime e guariti. I dati sono stati resi noti dalla Protezione civile. Ci sono 6 regioni a zero contagi: Abruzzo, Umbria, Sardegna, Molise, Calabria e Basilicata. Sono 111 le vittime ultime 24 ore, in aumento rispetto alle 87 di venerdì. I morti a livello nazionale salgono così a 33.340. Segui gli ultimi aggiornamenti sull'emergenza coronavirus in Italia cliccando qui