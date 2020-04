Coronavirus, in Italia 4.092 nuovi positivi e 431 morti in più

Sono 102.253 le persone attualmente positive al coronavirus in Italia con un incremento, nelle ultime 24 ore, di 4.092 casi (mentre sabato erano stati 4.694). Il numero dei decessi sale in totale a 19.899, 431 in più. Sono 3.343 i pazienti in terapia intensiva, 38 in meno rispetto a sabato, mentre sono 1.677 i guariti nelle ultime 24 ore. Lo ha detto Angelo Borrelli nella conferenza stampa della Protezione Civile.