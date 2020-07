Coronavirus in Italia, salgono i nuovi contagi e calano le vittime

Sono 162 i nuovi contagiati da Covid-19 nelle ultime 24 ore in Italia, in aumento rispetto ai 114 di martedì. Le vittime sono invece 13 (erano 17). I casi totali salgono a 243.506 , i morti a 34.997 . I dati sono stati pubblicati sul sito della Protezione civile. Per quanto riguarda la Lombardia , si segnalano 63 nuovi contagi.

I guariti sono 198.016, in aumento di 575 rispetto a martedì. Gli attualmente positivi sono invece 12.493, in calo di 426 nelle ultime 24 ore.

In Lombardia il 38,8% dei casi totali - Coi suoi 63 nuovi contagi, la Lombardia rappresenta il 38,8% del totale odierno nazionale (162), in risalita rispetto a martedì, ma sempre a livelli più bassi della media delle ultime settimane. Sono stati 10.426 i tamponi effettuati. I decessi sono stati cinque, per un totale complessivo che sale a 16.765. Si registrano inoltre 21 nuovi casi in Veneto, 20 nel Lazio e 18 in Emilia-Romagna.

I casi pediatrici sono l'1,8% del totale - Secondo l'Istituto superiore di sanità, i casi pediatrici di coronavirus sono l'1,8% del totale (3.836 su 216.305), con un'età media di 11 anni, e nel 13,3% dei casi sono stati necessari ricoveri in ospedale. I dati suggeriscono che i casi pediatrici sono "meno gravi rispetto alle altre classi di età; tuttavia l'età maggiore di un anno e la presenza di condizioni patologiche preesistenti rappresentano fattori di rischio di gravità della malattia".

Probabile ruolo attivo dei bimbi nella diffusione del virus - Anche se ad oggi l'epidemia ha colpito in maniera "piuttosto limitata i neonati, i bambini e gli adolescenti", L'Iss non è ancora riuscito a valutare "un reale impatto della malattia a causa del distanziamento sociale e della chiusura delle scuole. Inoltre la popolazione pediatrica nella trasmissione del virus potrebbe giocare un ruolo attivo".