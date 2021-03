Coronavirus, il generale Figliuolo: in Lombardia non va tutto bene

Lombardia Notizie

"In Lombardia non va tutto bene, bisogna migliorare". E' il commento del generale Paolo Figliuolo, commissario straordinario per l'emergenza Covid, in visita ad alcuni hub della Regione. Per Figliuolo, comunque, il piano vaccini della Lombardia "è coerente con quello nazionale, e questo mi conforta". E su ciò che non funziona "le cose che non vanno ci sono: le facciamo notare, e insieme si mettono a posto".