Coronavirus, Gelmini: "Conte ascolti la Lombardia, chiudere tutto per 15 giorni"

Forza Italia lancia un appello al governo e chiede di chiudere tutto per due settimane. A rivolgersi a Giuseppe Conte è la capogruppo del partito alla Camera Mariastella Gelmini, che spiega: "Ho chiesto al premier di prendere in seria considerazione le indicazioni che in queste ore stanno arrivando dagli esperti per cercare di limitare al massimo il contagio in Lombardia"