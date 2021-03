Coronavirus, Garavaglia: con vaccino si apre e non si chiude più

Afp

"Pian pianino andiamo verso la bella stagione e come l'anno scorso avremo un semplice colore giallo o bianco: l'importante è poi non richiudere più". A dirlo è il ministro del Turismo, Massimo Garavaglia, secondo il quale "non si richiude più se si fa un piano di vaccinazione e si completa la vaccinazione per settembre". E con il lasciapassare europeo "avreo una stagione sicuramente migliore e inizieranno a tornare gli stranieri".