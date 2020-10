Coronavirus, Garattini: "Il nuovo Dpcm non arriva al punto giusto"

Le misure contenute nel nuovo Dpcm "danno un colpo al cerchio e uno alla botte tra salute ed economia ma non arrivano al punto giusto, perché continuano ad aumentare i contagi e i morti". Lo ha detto Silvio Garattini, presidente dell'Istituto Mario Negri di Milano, aggiungendo che "i giovani non fanno il necessario per proteggersi e c'è un eccesso di sovrapposizione tra governo, Regioni e Comuni, fanno tutti quello che vogliono".