Coronavirus, Gallera: in Lombardia altri 1.079 positivi e 297 morti in più

In Lombardia le persone positive al coronavirus sono in tutto 51.532 con una crescita nelle ultime 24 ore di 1.079 casi (di cui 112 a Milano). I deceduti sono 297 in più (nel complesso sono 9.202 le vittime da inizio emergenza). Sono invece 437 in più le persone guarite. Sono i dati forniti dall'assessore al Welfare della Regione, Giulio Gallera che ha definito la "situazione in lento ma costante miglioramento".