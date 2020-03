Coronavirus, Gallera: "In Lombardia 202 morti e 1.367 positivi in più"

In Lombardia i positivi da coronavirus sono oltre 14mila, "più 1.367 rispetto a ieri, mentre per il dato dei ricoverati siamo a 6.671, con un incremento di 1.273. Siamo a 823 per le terapie intensive, più 63 rispetto a ieri. I decessi sono arrivati a 1.420, con una crescita di 202, inferiore rispetto a quella di ieri". Lo ha detto l'assessore al Welfare di Regione Lombardia, Giulio Gallera, durante il punto sull'emergenza sanitaria. Segui gli ultimi aggiornamenti sull'emergenza coronavirus in Italia cliccando qui