Coronavirus e giovani, Liguori: "Sono contrario che il governo decida per le regioni"

Nel corso della puntata di "Stasera Italia Speciale", il direttore di Tgcom24 Paolo Liguori commenta le ultime decisioni del governo in merito al potere decisionale delle regioni per fronteggiare la risalita dei contagi da coronavirus.

Una situazione che tocca da vicino anche i giovani, che dovranno imparare a convivere con le limitazioni sia a scuola, sia nel tempo libero: "I ragazzi portano il carico più pesante e lo sanno, sanno benissimo che c'è un problema - dice Liguori -. Io dico che sono contrario che il governo decida per le regioni. Credo che ci debba essere un'impostazione generale anche per i ragazzi e che l'applicazione debba essere locale. Perché si pensa che siamo tutti bravi a stare in casa se c'è una legge rigida, se invece bisogna applicarla posto per posto siamo meno bravi".