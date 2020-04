Coronavirus, diminuiscono i malati (-851) e crescono i guariti (+3.033)

Continua, per il quarto giorno consecutivo, il calo dei malati di coronavirus in Italia. Sono 106.848 gli attualmente positivi, 851 in meno di mercoledì. Nelle ultime 24 ore ci sono stati 464 decessi. Sono in tutto 2.267 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, 117 in meno rispetto a mercoledì. Sono incrementati anche i guariti: 3.033 in più. Lo ha riferito Angelo Borrelli.