Coronavirus, da venerdì scuole chiuse in Gran Bretagna

Chiusura delle scuole di ogni ordine e grado in tutta la Gran Bretagna a partire da venerdì a causa di un'accelerazione del contagio di coronavirus "più rapida del previsto". Lo ha annunciato ai Comuni il ministro dell'Istruzione, Gavin Williamson. La chiusura anticipa d'un paio di settimane quella delle vacanze di Pasqua e vale "fino a nuovo ordine". Le scuole restano aperte solo per i figli di chi lavora in prima fila per l'emergenza.