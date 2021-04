Coronavirus, da lunedì 8 studenti su 10 tornano a scuola in presenza

Ansa

Prosegue il rientro degli studenti in presenza: da lunedì saranno 8 su 10, quasi 6,6 milioni sugli 8,5 milioni totali delle scuole statali e paritarie. Saranno tutti a scuola i bambini della scuola dell'infanzia e primaria, e saranno per l'87% in classe gli alunni della scuola media, mentre solo il 38% dei ragazzi delle superiori potrà frequentare. In controtendenza la Sardegna, con 63mila ragazzi in più in Dad.