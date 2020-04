Coronavirus, da 5 giorni in calo il numero di malati in Italia

Continua, per il quinto giorno consecutivo, il calo dei malati di coronavirus in Italia. Sono 106.527 gli attualmente positivi, 321 in meno di ieri. In diminuzione anche il numero di ricoverati in terapia intensiva che ora sono 2.173 (-94) e i decessi che oggi sono stati 420 contro i 464 di ieri. I guariti superano la soglia dei 60mila, 2.992 solo nelle ultime 24 ore. Segui gli aggiornamenti sull'emergenza coronavirus cliccando qui