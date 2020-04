Coronavirus, Cts: "Non siamo in Cina, non arriveremo a contagi zero"

"Non arriveremo a contagi zero". L'ha detto Giovanni Rezza, dell'Istituto superiore di sanità e componente del Comitato tecnico-scientifico. "Il virus non stopperà purtroppo la sua circolazione. A Wuhan ci sono riusciti prendendo misure incredibili - spiega - ma ora hanno un effetto di ritorno. Da noi c'è una tendenza alla diminuzione. Però il virus continuerà a circolare e dovremmo mettere toppe in continuazione".