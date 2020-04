Coronavirus, Crimi: a scuola tutti ammessi, ma esami vanno fatti

Gli esami scolastici "vanno fatti" nonostante il coronavirus: a ribadirlo è il capo politico del M5s, Vito Crimi. Il quale sottolinea che "se riusciamo a rientrare a scuola entro il 18 maggio, anche in modalità semplificata gli esami si potranno svolgere". In caso contrario "si prenderanno decisioni per modalità ancora più semplificate. La sola cosa certa è l'ammissione" per tutti gli studenti.