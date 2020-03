Coronavirus, Conte: "Misure severe, ma non abbiamo alternative"

Quelle messe in atto sono "misure severe, ne sono consapevole, ma non abbiamo alternative. In questo momento dobbiamo resistere, perché solo così riusciamo a tutelare noi stessi". Lo ha detto il premier Giuseppe Conte annunciando la nuova stretta decisa dal governo. Sono misure, ha aggiunto, "che richiederanno tempo per far vedere i loro effetti. Rallentiamo il motore produttivo del Paese, ma non lo fermiamo". Segui tutti gli aggiornamenti.