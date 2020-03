Coronavirus, commercianti disperati: "Un disastro, fermare le tasse"

Un viaggio nella desolazione quello che Paolo Del Debbio ha intrapreso in un mercato di Milano ai tempi del coronavirus. Il conduttore di “Dritto e Rovescio” incontra cittadini e commercianti, con le persone anziane che nonostante le raccomandazioni non ne vogliono sapere di stare a casa: “E poi chi me la fa la spesa?”.

I titolari dei banchetti sono disperati: “Non viene nessuno, sono tutti spaventati”. E ancora: "Le vendite sono calate dal 30 al 50% ma poi l'Iva allo Stato bisogna pagarla".

Il giornalista poi entra in hotel. “Un disastro, abbiamo 5 camere occupate su 44”. Scena analoga in un ristorante: “Va male, mai vista una roba così: sabato 5 coperti, mercoledì abbiamo incassato in tutto il giorno 600 euro: siamo in sei con il personale, così tanto vale chiudere - afferma il titolare, che chiarisce - Io però vado avanti per dare un segnale, ma abbiamo bisogno di aiuto”.

Poi la richiesta al governo: “Bisogna stoppare subito il pagamento delle tasse, non solo per la zona rossa, ma per tutti”.