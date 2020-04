Coronavirus, comitato scientifico: "Vaccino prima dei soliti 2-3 anni"

"Normalmente per arrivare ad un vaccino da commercializzare il tempo medio è di 2-3 anni. In quest'occasione penso che i tempi saranno molto, molto più brevi, sicuramente non saranno quelli abituali per un vaccino". Lo afferma il pediatra e membro del comitato tecnico scientifico, Alberto Villani, durante la conferenza stampa in Protezione civile. Segui tutti gli aggiornamenti in tempo reale.