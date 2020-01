Coronavirus, Codacons: "Rischio rincari mascherine, online prezzi alle stelle"

La corsa all'acquisto di mascherine protettive legata alla psicosi coronavirus comincia ad avere i suoi effetti sui prezzi al dettaglio. Il Codacons segnala infatti in Italia rincari anomali dei listini proprio per le mascherine usa e getta. La crescita esponenziale delle richieste, avvertono all'associazione consumatori, ha fatto scendere la disponibilità di questi articoli sul mercato e il rischio è che scatti la speculazione.

Scende l'offerta, rischio prezzi alle stelle - "Si tratta di prodotti venduti generalmente in confezioni da 10, 20 o 50 pezzi - spiega il presidente Carlo Rienzi -, il cui costo a singola mascherina è inferiore ai 10 centesimi. La corsa all'acquista che si registra in tutte le città italiane e nei principali aeroporti ha ridotto l'offerta sul mercato e potrebbe dare vita a speculazioni ai danni dei consumatori".

Online casi limite - Già oggi online ci sono mascherine in vendita a prezzi più alti del normale, dicono al Codacons, "fino a 0,50 euro ad articolo, con un ricarico del 400% rispetto ai listini prima dell'emergenza sanitaria". Per ora sono casi isolati, chiarisce Rienzi, "ma il timore è che la psicosi legata al coronavirus e la maggiore domanda di mascherine da parte dei consumatori possa dare vita nei prossimi giorni a rincari generalizzati dei listini sfruttando la paura dei cittadini".

Monitoraggio permanente - Il Codacons annuncia dunque un monitoraggio permanente dei prezzi delle mascherine protettive e di prodotti analoghi venduti nelle farmacie e sul we e, in caso di aumenti dei listini, la denuncia in Procura per il reato di aggiotaggio.