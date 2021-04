Coronavirus, circolare della polizia: controlli mirati in 'aree a rischio'

Ansa

A partire da lunedì 26 aprile, quando quasi tutta l'Italia tornerà in zona gialla, vanno "intensificate le attività di controllo" e, in particolare, è necessario organizzare i servizi "in ragione della classificazione 'a rischio' delle aree". Lo scrive il capo della Polizia, Lamberto Giannini, nella circolare ai questori, in cui chiede più controlli su autostrade, stazioni e aeroporti.