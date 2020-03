Coronavirus, Capobianchi (Spallanzani): "Non ci sono evidenze che ci sia un ceppo più virulento"

L'emergenza sanitaria da coronavirus continua ad affliggere l'Italia e in particolar modo le regioni del nord dove si contano il maggior numero di vittime.

Tuttavia, sembra che virus non abbia subito mutazioni, come confermato da Maria Rosaria Capobianchi, direttore della virologia dello "Spallanzani" e nel team che ha isolato il virus: "Non ci sono evidenze che il virus sia più virulento, anzi questa virus ha una variabilità assolutamente in linea. Certo, questo virus è entrato da poco negli umani e sta assumendo la variabilità prevista. Al momento sono state distinte tre principali variabili che non si distinguono per virulenza"