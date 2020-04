Coronavirus, calo malati in più della metà delle Regioni 

Più della metà delle Regioni italiane fanno segnare un calo dei malati di coronavirus. Dai dati della Protezione civile emerge infatti che i pazienti attualmente positivi sono in diminuzione in 11 regioni (Emilia Romagna, Veneto, Toscana, Liguria, Campania, Puglia, Abruzzo, Umbria, Sardegna, Calabria e Valle d'Aosta) e nelle province autonome di Trento e Bolzano. In controtendenza, invece, sono ancora la Lombardia e il Piemonte. Segui gli aggiornamenti sull'emergenza coronavirus cliccando qui