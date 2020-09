Coronavirus, calano i nuovi casi (1.695) ma aumentano i decessi (16)

In Italia ci sono 1.695 nuovi casi di coronavirus , in leggero calo rispetto ai 1.733 di venerdì. Nelle ultime 24 ore sono stati però registrati altri 16 decessi , il numero più alto delle ultime settimane, per un totale che sale a 35.534. Sono stati eseguiti 107.658 tamponi (6mila in meno rispetto al giorno precedente ). Il numero complessivo di contagiati da inizio emergenza arriva a quota 276.338.

I guariti - Sono 583 i guariti nelle ultime 24 ore, secondo i dati comunicati dal ministero della Salute, in aumento rispetto a venerdì quando erano stati 537. Il totale dei dimessi/guariti sale a 209.610.

Stabili le terapie intensive - Dopo giorni di continuo aumento, sono stabili nelle ultime 24 ore i pazienti in terapia intensiva positivi al Covid: 121. In crescita i ricoverati con sintomi (1.620, +13) e le persone in isolamento domiciliare (29.453, + 1.181). Incremento anche per gli attualmente positivi (31.194, quasi mille in più) e i dimessi e guariti (209.610, quasi 600 in piu'). Questi i dati del bollettino quotidiano del ministero della Salute.



I dati della Lombardia - In Lombardia ci sono 388 nuovi positivi di cui 65 debolmente positivi e 18 a seguito di test sierologici a fronte di altri 23.409 tamponi effettuati. Nelle ultime 24 ore c'è stato un nuovo decesso (16.877 le vittime totali). A Milano registrati 184 casi di cui 112 in città. In terapia intensiva restano ricoverati 23 pazienti (-3) mentre i guariti e dimessi sono aumentati di 134 unità. La Lombardia resta la Regione più colpita, seguita da Veneto che ha registrato 188 nuovi casi. Nessun contagio invece in Molise e Valle d'Aosta.

Nel Lazio 158 casi - "Su quasi 12mila tamponi oggi nel Lazio si registrano 158 casi di questi 108 sono a Roma e un decesso. Si conferma una prevalenza dei casi di rientro e continuano i link dalla Sardegna". Così l'assessore regionale alla Sanità Alessio D'Amato. Sono 108 i casi a Roma e provincia.